WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. November (46. KW)

===

M O N T A G, 10. November 2025

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

Wer­bung Wer­bung

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz)

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November

D I E N S T A G, 11. November 2025

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q

Wer­bung Wer­bung

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:00 PK)

*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz)

*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

Wer­bung Wer­bung

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Ergebnis 3Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 9 Monate

*** 09:20 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Grußbotschaft für

Konferenz der albanischen Nationalbank

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

- US/Feiertag US-Anleihehandel

M I T T W O C H, 12. November 2025

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 3Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis

(08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

*** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q

*** 11:30 FR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Konferenz von BNP Paribas

11:30 DE/Auktion 2,50%-iger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046

im Volumen von 1,0 Mrd EUR;

Auktion 2,90%-iger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056

im Volumen von 1,5 Mrd EUR

*** 17:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Atlanta Economics Club luncheon

*** 18:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Fireside Chat in

University of Cambridge Judge Business School

18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 9 Monate

*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

*** - BE/Treffen der Eurogruppe

*** - US/Chevron Corp, Investorentag

*** - DE/Konjunkturprognose des Sachverständigenrat zur Begutachtung

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2025/26

D O N N E R S T A G, 13. November 2025

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 4Q und Kapitalmarkttag (08:30 BI-PK)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q (11:30 PK)

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

(16:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q

*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q

07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 08:00 GB/BIP Monat September

*** 08:00 GB/Handelsbilanz

*** 08:00 GB/Industrieproduktion September

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei EZB-Bankenaufsichtsforum

*** 11:00 EU/Industrieproduktion September

*** 13:00 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

18:10 DE/Patrizia SE, 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)

*** 18:20 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Fireside Chat im

Economic Club of Pittsburgh

- BE/Ecofin-Treffen

- DE/Formycon AG, Ergebnis 3Q

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 14. November 2025

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz

*** 03:00 CN/Industrieproduktion

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 PK; 14:45 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:30 BI-PK)

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H

(09:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK)

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober

*** 09:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede zu "What energy for climate

and competitiveness in Europe?"

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 11:00 EU/Handelsbilanz September

*** 11:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Bankenaufsichtsforum

*** 12:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Bankenaufsichtsforum

*** 13:00 NL/ASML Holding NV, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober

*** 16:00 US/Lagerbestände September

*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 09:01 ET (14:01 GMT)