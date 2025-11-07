DAX23.555 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,62 +0,1%Gold3.995 +0,4%
WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. November (47. KW)

07.11.25 15:01 Uhr

===

M O N T A G, 17. November 2025

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week

12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

*** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu

"The Monetary Policy of the European Central Bank"

*** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** - DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag

*** - DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag

*** - GB/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Dinner der

Society of Professional Economists

*** - US/Dalles-Fed-Präsidentin Logan

D I E N S T A G, 18. November 2025

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Baugenehmigungen September

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 DE/Rational AG, Capital Markets Day

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober

*** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag

- DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Capital Markets Day

*** - CH/ABB Ltd, Capital Markets Day

*** - CH/Zurich Insurance Group AG, Investorentag

- FR/Credit Agricole SA, Investorentag und Vorlage mittelfristiger Geschäftsplan

- SE/Verve Group SE, Ergebnis 3Q

*** - GB/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Dinner der

Society of Professional Economists

M I T T W O C H, 19. November 2025

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz September

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 23:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 20. November 2025

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober

*** - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag

*** 19:40 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Annual Lunch

der CFA Society of Indianapolis

*** - EU/EZB, Sitzung des Erweiterten Rats

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der

Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR)

F R E I T A G, 21. November 2025

08:00 DE/Insolvenzen August

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November

- EU/Länderratings Italien (Moody's) und Spanien (Scope)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 09:01 ET (14:01 GMT)