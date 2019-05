Morgan Stanley setzt Tesla unter Druck: Kursziel für Tesla-Aktie massiv gekürzt

Aktien in diesem Artikel Tesla 182,86 EUR

Insbesondere Zweifel an der Nachfrage haben den Morgan Stanley-Analysten Adam Jonas und sein Team dazu veranlasst, das Kursziel für die Tesla -Aktie in einem Worst-Case-Szenario drastisch zu kürzen. Jonas und sein Team kappten ihr voriges Kursziel bei 97 US-Dollar, nun stellen sie dem Anteilsschein des Elektroautobauers einen Wert von 10 US-Dollar in Aussicht - zuletzt schloss die Aktie bei 205,36 US-Dollar am 20. Mai 2019. Das deutlich entfernt liegende Kursziel entspräche einem Kurseinbruch von mehr als 95 Prozent.

"Die Nachfrage ist der Kern des Problems"

Das Worst-Case-Szenario kommt nicht von ungefähr: In der Notiz der Analysten rund um Jonas wird verlautet, dass insbesondere die Nachfrage auf dem Elektroautomarkt Bauchschmerzen bereite: Dieser könnte bereits gesättigt sein, was ein enormes Problem für den Konzern hinter Elon Musk darstellt. Denn: "Tesla ist im Verhältnis zur kurzfristigen Nachfrage zu stark gewachsen, was die Fundamentaldaten stark belastet", schrieben die Analysten. Sie vermuten, dass Tesla in China die Umsatzprognose um 50 Prozent verfehlen wird. Im ersten Quartal musste Tesla bereits schwache Auslieferungszahlen verbuchen. Insgesamt sieht Jonas Team wenig Chancen für Tesla auf dem chinesischen Markt. Es sei zwar bemerkenswert gewesen, dass Tesla den Schritt auf diesen Markt gewagt hat, allerdings sind die Analysten schwarzmalerisch gestimmt: "Wir gehen stark davon aus, dass eine Vielzahl nationaler Meister auftauchen wird". Damit wird der US-amerikanische Elektroautobauer nicht alleine dastehen: Auch andere Auto-Hersteller dürfte Schwierigkeiten auf dem chinesischen Automarkt zu spüren bekommen, verlautet CNBC.

Die Tesla-Aktie steht am Dienstag, nach dieser pessimistischen Einstufung, zum wiederholten Male unter Druck. Bereits am Vortag ließ eine Abstufung das Papier abrauschen. Kurz nach dem heutigen Handelsstart in den USA ging für den Aktienkurs über 4 Prozent auf zeitweise 196,04 US-Dollar bergab.

