WW International Aktie News: WW International am Abend mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von WW International. Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 31,44 USD abwärts.

Die WW International-Aktie musste um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 31,44 USD. In der Spitze büßte die WW International-Aktie bis auf 30,15 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 31,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.267 WW International-Aktien.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 202,07 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 189,16 Mio. USD.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem WW International-Gewinn in Höhe von 13,55 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben