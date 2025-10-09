WW International Aktie News: WW International verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 26,70 USD.

Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 26,70 USD. Der Kurs der WW International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,48 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 27.804 Stück.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

WW International veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International 0,29 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 189,16 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WW International 202,07 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Gewinn von 10,23 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

