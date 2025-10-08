WW International Aktie News: WW International am Abend fester

WW International im Blick

Die Aktie von WW International zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von WW International konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 26,95 USD.

Die WW International-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 26,95 USD. Die WW International-Aktie legte bis auf 26,97 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,37 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.969 WW International-Aktien umgesetzt.

WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 11.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 präsentieren.

In der WW International-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

