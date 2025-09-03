DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.499 -0,5%Nas21.923 +0,2%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.644 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

WW International Aktie News: WW International am Nachmittag gefragt

10.09.25 16:11 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von WW International. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 32,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
27,60 EUR 0,60 EUR 2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die WW International-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die WW International-Aktie bei 35,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 27.402 WW International-Aktien.

WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 lud WW International zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 13,55 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

