WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

10.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von WW International gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 26,70 USD.

WW International Inc Registered shs
23,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 26,70 USD. Zwischenzeitlich weitete die WW International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,70 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.438 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 11.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 119,19 USD, nach 0,29 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 189,16 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 202,07 Mio. USD umsetzen können.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je WW International-Aktie in Höhe von 10,23 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben

