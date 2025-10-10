DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.253 -2,0%Top 10 Crypto15,67 -5,3%Nas22.320 -3,1%Bitcoin100.269 -4,7%Euro1,1611 +0,4%Öl62,74 -3,8%Gold4.007 +0,8%
Aktie im Blick

WW International Aktie News: WW International am Freitagabend mit roter Tendenz

10.10.25 20:25 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Freitagabend mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 26,36 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
23,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:04 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 26,36 USD. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,84 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.699 WW International-Aktien umgesetzt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je WW International-Aktie.

Am 11.08.2025 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 119,19 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

