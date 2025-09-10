DAX23.685 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.093 +1,3%Nas22.042 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,51 -1,6%Gold3.636 -0,1%
Kursverlauf

WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Nachmittag fester

11.09.25 16:13 Uhr
WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von WW International. Zuletzt stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 32,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
27,40 EUR -0,20 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die WW International-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 32,47 USD. Kurzfristig markierte die WW International-Aktie bei 32,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.104 WW International-Aktien umgesetzt.

Im Jahr 2024 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 11.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 119,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2025 13,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

