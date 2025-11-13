DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1631 +0,3%Öl62,90 +0,4%Gold4.167 -0,7%
WW International Aktie News: WW International kommt am Donnerstagabend kaum vom Fleck

13.11.25 20:23 Uhr
WW International Aktie News: WW International kommt am Donnerstagabend kaum vom Fleck

Die Aktie von WW International hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die WW International-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 27,79 USD.

WW International Inc
Im NASDAQ-Handel kam die WW International-Aktie um 20:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 27,79 USD. In der Spitze gewann die WW International-Aktie bis auf 28,60 USD. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 27,50 USD. Bei 27,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.687 WW International-Aktien.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,78 Prozent auf 172,09 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 192,89 Mio. USD umgesetzt.

Am 03.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

