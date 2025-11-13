DAX24.050 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.954 -1,9%Bitcoin86.724 -1,0%Euro1,1646 +0,5%Öl63,15 +0,8%Gold4.200 +0,1%
WW International Aktie News: WW International macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

13.11.25 16:08 Uhr
WW International Aktie News: WW International macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von WW International. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 28,20 USD.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 28,20 USD zu. In der Spitze gewann die WW International-Aktie bis auf 28,35 USD. Mit einem Wert von 27,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 9.191 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WW International ein Ergebnis je Aktie von -0,58 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 172,09 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 192,89 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,02 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

