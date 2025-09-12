DAX23.634 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.166 +0,3%Nas22.522 +1,2%Bitcoin99.720 +1,3%Euro1,1787 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
Kursentwicklung

WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit roten Vorzeichen

18.09.25 16:11 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die WW International-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 30,00 USD.

Um 15:49 Uhr fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 30,00 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte WW International-Aktie bei 30,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.505 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 11.08.2025 vor. Das EPS lag bei 119,19 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD im Vergleich zu 202,07 Mio. USD im Vorjahresquartal.

WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

