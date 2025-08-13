WW International Aktie News: WW International reagiert am Abend positiv

WW International im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von WW International. Zuletzt konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 31,40 USD.

Die WW International-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 31,40 USD. Kurzfristig markierte die WW International-Aktie bei 33,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 59.443 WW International-Aktien gehandelt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 11.08.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 119,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 189,16 Mio. USD – eine Minderung von 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 202,07 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 13,55 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben