WW International Aktie News: WW International am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von WW International zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die WW International-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 30,41 USD an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 15:50 Uhr bei der WW International-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 30,41 USD. Die WW International-Aktie legte bis auf 30,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die WW International-Aktie bis auf 30,14 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,14 USD. Zuletzt wechselten 3.339 WW International-Aktien den Besitzer.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

WW International gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass WW International ein EPS in Höhe von 10,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben

