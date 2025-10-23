DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,87 +2,4%Gold4.118 +0,6%
23.10.25 20:23 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Abend höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von WW International. Die WW International-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 30,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
26,00 EUR 0,60 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 30,51 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die WW International-Aktie bei 30,53 USD. Bei 30,14 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 36.527 WW International-Aktien.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 11.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 119,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 189,16 Mio. USD – eine Minderung von 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 202,07 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass WW International ein EPS in Höhe von 10,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

