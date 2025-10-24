WW International Aktie News: WW International am Nachmittag im Plus

DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.224 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1625 ±0,0%Öl66,66 +1,1%Gold4.133 +0,2%
24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von WW International gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die WW International-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 30,58 USD.

Um 15:50 Uhr stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 30,58 USD. Die WW International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,00 USD. Bei 31,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.293 WW International-Aktien umgesetzt.

Im Jahr 2024 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 11.08.2025 lud WW International zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,07 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2025 10,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

