WW International Aktie News: WW International am Abend auf Höhenflug

24.10.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von WW International. Das Papier von WW International legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 8,2 Prozent auf 32,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
26,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr sprang die WW International-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 8,2 Prozent auf 32,86 USD zu. In der Spitze legte die WW International-Aktie bis auf 33,01 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 31,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.563 WW International-Aktien.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International 0,29 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 189,16 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 202,07 Mio. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

