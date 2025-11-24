DAX23.301 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.719 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1523 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.092 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Mehr als 6.500 Investmentmöglichkeiten Mehr als 6.500 Investmentmöglichkeiten
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich WW International

WW International Aktie News: WW International fällt am Nachmittag

24.11.25 16:10 Uhr
WW International Aktie News: WW International fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 23,75 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
21,20 EUR 2,90 EUR 15,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 23,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte WW International-Aktie bei 23,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,92 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10.780 WW International-Aktien den Besitzer.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 06.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,78 Prozent auf 172,09 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 192,89 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem WW International-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben

In eigener Sache

Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WW International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WW International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung