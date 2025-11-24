WW International Aktie News: WW International fällt am Nachmittag

So entwickelt sich WW International

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 23,75 USD ab.

Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 23,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte WW International-Aktie bei 23,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,92 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10.780 WW International-Aktien den Besitzer.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 06.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,78 Prozent auf 172,09 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 192,89 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem WW International-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.

