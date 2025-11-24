WW International Aktie News: WW International fällt am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 23,75 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 23,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte WW International-Aktie bei 23,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,92 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10.780 WW International-Aktien den Besitzer.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 06.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,78 Prozent auf 172,09 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 192,89 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2026 terminiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem WW International-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen
WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz
Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben
Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf WW International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WW International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Keine Analysen gefunden.