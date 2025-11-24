WW International Aktie News: WW International am Abend mit Kurseinbußen

DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.864 +2,7%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.130 +1,6%
24.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von WW International. Zuletzt fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 24,46 USD ab.

Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:03 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 24,46 USD abwärts. Bei 23,28 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 74.821 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.11.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 172,09 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 192,89 Mio. USD in den Büchern gestanden.

WW International dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 2,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

