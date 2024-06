XETRA-Handel DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Kursverlauf

Heutiger Marktbericht zum DAX.

Werte in diesem Artikel

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,96 Prozent leichter bei 18.149,94 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,758 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18.300,42 Zählern und damit 0,137 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18.325,58 Punkte).

Bei 18.307,61 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18.136,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der DAX mit 18.693,37 Punkten gehandelt. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, bei 18.261,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bewegte sich der DAX bei 15.829,94 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,23 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18.892,92 Punkte. Bei 16.345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 1,43 Prozent auf 21,98 EUR), Covestro (+ 1,08 Prozent auf 54,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,85 Prozent auf 107,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 469,90 EUR) und Porsche (+ 0,54 Prozent auf 70,74 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Airbus SE (ex EADS) (-8,90 Prozent auf 135,82 EUR), Merck (-8,59 Prozent auf 152,70 EUR), MTU Aero Engines (-6,56 Prozent auf 213,80 EUR), Infineon (-2,12 Prozent auf 33,29 EUR) und Rheinmetall (-2,00 Prozent auf 490,40 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 344.736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,338 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net