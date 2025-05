XETRA-SCHLUSS/DAX erholt sich nach Trumps Zoll-Rückzieher

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist sehr fest in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 1,7 Prozent auf 24.028 Punkte, damit schloss der Index in Schlagweite des Allzeithochs von 24.152. Nachdem die Trump'sche Zolldrohung gegen die EU den DAX am Freitag zeitweise um etwa 750 Punkte gedrückt hatte, ist der US-Präsident nun erst einmal zurückgerudert. Die zusätzlichen Zölle von 50 Prozent auf Einfuhren aus der EU sollen nun erst ab 9. Juli und nicht bereits im Juni erhoben werden, falls es bis dahin keinen neuen "Deal" zu den Handelsbeziehungen gibt. Das Geschäft verlief ruhig, denn sowohl an der Wall Street als auch an der Londoner Börse ruhte der Handel wegen nationaler Feiertage.

Die Nachrichtenlage war extrem dünn. Thyssenkrupp zogen um 8,8 Prozent an. Der Mischkonzern will perspektivisch nicht nur Stahl und Marineschiffbau, sondern alle Geschäftsfelder eigenständig aufstellen und den bisherigen Konzern zu einer Holding umbauen. Diese soll mit Ausnahme des Stahl-Joint-Ventures Mehrheitsbeteiligungen an den Einzelgeschäften halten. Ein entsprechendes Konzept für die Zukunft des Ruhrkonzerns soll dem Aufsichtsrat bis Ende September vorgestellt werden, hieß es vom MDAX-Unternehmen.

Auch Klöckner & Co lagen mit plus 4,2 Prozent zum Börsenschluss gut im Markt. "Viel Fantasie kommt von dem Bericht über den Thyssenkrupp-Umbau", so ein Händler zu Medienberichten im Vorfeld der Unternehmensmitteilung. Sollte Thyssenkrupp den Stahlhandel ausgliedern, würde das die Branche stark verändern, sagte er.

Im DAX stiegen Siemens um 3 Prozent und Adidas um 2,2 Prozent. Rheinmetall setzten die Hausse mit einem Plus von 3,3 Prozent fort. Lufthansa erholten sich um 2 Prozent auf 6,69 Euro. Laut Händlern hatte Goldman Sachs das Kurziel auf 7,10 von 6,80 Euro erhöht, die Einstufung allerdings mit "Neutral" bekräftigt. Das Infrastrukturprogramm der Bundesregierung trieb die Vossloh-Aktie weiter an. Der Kurs stieg um 10 Prozent und markierte Allzeithochs. Ex Dividende wurden im DAX Fresenius und Porsche SE gehandelt.

