Kurs der Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagmittag mit Kursfeuerwerk

02.05.25 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 7,8 Prozent im Plus bei 6,09 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Xiaomi 6,08 EUR 0,43 EUR 7,65% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 7,8 Prozent auf 6,09 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 6,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,04 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 347.575 Xiaomi-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 21,48 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 260,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Am 18.03.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,20 HKD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent auf 117,88 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 21.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,36 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie Xiaomi-Aktie gefragt: Xiaomi plant wohl Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland Xiaomi-Aktie baut Gewinne nach Analystenlob noch weiter aus Xiaomi-Aktie stark, Apple-Aktie erholt: Xiaomi zieht im chinesischen Smartphone-Markt an Apple vorbei

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com