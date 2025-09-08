Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 6,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 12:00 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 6,10 EUR nach oben. Bei 6,12 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,02 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 20.396 Xiaomi-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.
Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.
Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie
Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen
Xiaomi-Aktie: Xiaomi meldet Gewinnsprung - auch Umsatz legt zu
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com
Nachrichten zu Xiaomi
Analysen zu Xiaomi
Keine Analysen gefunden.