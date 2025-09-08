DAX23.687 -0,5%ESt505.362 ±-0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1745 -0,1%Öl66,57 +0,5%Gold3.653 +0,5%
09.09.25 12:06 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 6,10 EUR.

Um 12:00 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 6,10 EUR nach oben. Bei 6,12 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,02 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 20.396 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

