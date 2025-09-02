Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi wird am Mittwochmittag ausgebremst

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,05 EUR ab.

Um 11:34 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,05 EUR ab. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.395 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,14 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 64,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 HKD, nach 0,22 HKD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 125,13 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,62 CNY in den Büchern stehen haben wird.

