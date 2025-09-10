Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag stärker
Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,5 Prozent auf 6,04 EUR zu.
Um 09:17 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 6,04 EUR. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 8.409 Xiaomi-Aktien.
Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,95 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen.
Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,62 CNY je Aktie.
