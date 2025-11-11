Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 4,82 EUR.

Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,3 Prozent auf 4,82 EUR. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,87 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,87 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 94.888 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 53,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,24 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 24.11.2026 wird Xiaomi schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

