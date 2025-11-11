DAX24.000 +0,2%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.130 -0,6%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.143 +0,7%
Blick auf Xiaomi-Kurs

11.11.25 09:22 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
4,82 EUR 0,11 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:20 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 4,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,87 EUR. Bisher wurden heute 11.467 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,73 Prozent. Bei 3,27 EUR fiel das Papier am 26.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 45,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,95 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Xiaomi rechnen Experten am 24.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,62 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

