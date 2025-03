Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 6,32 EUR.

Das Papier von Xiaomi konnte um 15:57 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 3,2 Prozent auf 6,32 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 125.782 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,15 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,10 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 73,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 18.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100,66 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76,54 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Xiaomi am 18.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 24.03.2026 präsentieren.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,873 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

