Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagnachmittag in Rot

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 5,96 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:49 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 5,96 EUR. Bei 5,68 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 207.999 Stück.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,13 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,69 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 71,64 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 18.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,20 HKD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 117,88 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 79,18 Mrd. HKD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 27.05.2026.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 CNY je Aktie.

