Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag in Rot

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 5,81 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:16 Uhr 1,0 Prozent auf 5,81 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 5,80 EUR. Bei 5,85 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 9.486 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,24 Prozent. Am 15.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 66,46 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 27.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,99 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 19.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 26.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,58 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

