Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi reagiert am Montagmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 6,63 EUR nach oben.

Um 12:00 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 6,63 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 6,63 EUR. Mit einem Wert von 6,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100.535 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,15 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 7,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,68 EUR am 15.03.2024. Mit einem Kursverlust von 74,66 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 18.11.2024 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,21 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 100,66 Mrd. HKD – ein Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Xiaomi am 18.03.2025 präsentieren. Am 24.03.2026 wird Xiaomi schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,873 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

