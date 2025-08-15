Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schiebt sich am Montagmittag vor

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 5,85 EUR.

Um 11:56 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 5,85 EUR. Bei 5,89 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,85 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 37.160 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 26,46 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2024 auf bis zu 2,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 65,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 27.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 19.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Xiaomi rechnen Experten am 26.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

