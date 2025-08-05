Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,1 Prozent auf 5,87 EUR.

Die Xiaomi-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 5,87 EUR abwärts. Bei 5,71 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,80 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 40.795 Xiaomi-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 26,05 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,94 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xiaomi gewährte am 27.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,47 HKD gegenüber 0,18 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 118,99 Mrd. HKD gegenüber 82,15 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 26.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Günstiger Ableger von Teslas Model Y bereits getarnt unterwegs?

Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen