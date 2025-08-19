Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schiebt sich am Mittwochmittag vor

Kurs der Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Xiaomi-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 5,83 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 11:42 Uhr 1,1 Prozent auf 5,83 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 5,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.311 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 26,92 Prozent zulegen. Am 22.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,71 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 HKD je Aktie generiert. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Xiaomi rechnen Experten am 26.08.2026.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,61 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

