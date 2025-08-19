Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Donnerstagvormittag nach

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 5,64 EUR.

Die Xiaomi-Aktie musste um 09:20 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 5,64 EUR. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,67 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 18.579 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 64,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,50 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,32 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,61 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

