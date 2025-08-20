Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Xiaomi-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 5,84 EUR.

Die Xiaomi-Aktie bewegte sich um 16:05 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 5,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,87 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.418 Xiaomi-Aktien.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,61 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 19.08.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 HKD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 125,13 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,62 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

