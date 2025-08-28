Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Freitagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 5,80 EUR.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:05 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 5,80 EUR abwärts. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 19.080 Stück.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 27,55 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 64,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

