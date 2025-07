Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Xiaomi

Blick auf Xiaomi-Kurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 5,95 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:13 Uhr um 1,8 Prozent auf 5,95 EUR nach. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,86 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,95 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.216 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,36 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 251,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 27.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Xiaomi.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie.

