Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 3,9 Prozent auf 5,82 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:57 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 5,82 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,82 EUR. Bei 5,95 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 139.153 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 27,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,69 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 70,96 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie.

