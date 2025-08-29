Xpeng Aktie News: Xpeng verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.002 -1,2%Nas21.037 -2,0%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1656 -0,5%Öl69,08 +1,4%Gold3.517 +1,2%
02.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Xpeng befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 20,82 USD ab.

Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 20,82 USD nach. Bei 20,49 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 20,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 281.992 Xpeng-Aktien.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 30,48 Prozent Luft nach oben. Am 31.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 62,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Xpeng-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,53 Mrd. USD – ein Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,198 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

