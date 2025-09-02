Xpeng Aktie News: Xpeng verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 20,13 USD.
Das Papier von Xpeng gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 20,13 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Xpeng-Aktie bis auf 19,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 20,20 USD. Zuletzt wechselten via New York 309.463 Xpeng-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Bei einem Wert von 8,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 149,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.
Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.
