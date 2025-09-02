Xpeng Aktie News: Xpeng verzeichnet am Nachmittag Verluste

Xpeng im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 20,13 USD.

Das Papier von Xpeng gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 20,13 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Xpeng-Aktie bis auf 19,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 20,20 USD. Zuletzt wechselten via New York 309.463 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Bei einem Wert von 8,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 149,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

