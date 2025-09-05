DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.431 +0,1%Nas21.795 +0,4%Bitcoin95.357 +0,5%Euro1,1764 +0,4%Öl66,16 +0,8%Gold3.634 +1,3%
Xpeng Aktie News: Anleger greifen bei Xpeng am Montagabend zu

08.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,1 Prozent auf 20,65 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
17,90 EUR 1,05 EUR 6,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 20,65 USD. Im Tageshoch stieg die Xpeng-Aktie bis auf 20,85 USD. Bei 20,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.000.766 Xpeng-Aktien.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 31,56 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 8,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,72 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -1,217 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

