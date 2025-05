Zalando Aktie News: Zalando legt am Freitagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 32,62 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 32,62 EUR. Bei 32,82 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 503.070 Zalando-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,87 Prozent hinzugewinnen. Am 25.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,26 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 37,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 38,55 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 06.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 3,30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.05.2025 gerechnet. Zalando dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,31 EUR je Zalando-Aktie.

