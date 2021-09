Zalando Aktie News: Zalando im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Zalando 91,24 EUR

Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 91,22 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 91,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 199.506 Zalando-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2021 auf bis zu 105,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,52 EUR. Dieser Wert wurde am 18.09.2020 erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,12 EUR für die Zalando-Aktie aus. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2022 aus.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

