Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 24,33 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 24,33 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 24,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,16 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 331.122 Aktien.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,17 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 24,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 34,44 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,64 EUR.

Am 07.05.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,858 EUR in den Büchern stehen haben wird.

