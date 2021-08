Zalando-Aktie aktuell: Zalando im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Zalando 93,26 EUR

-0,36% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 92,58 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,48 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.179 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 105,90 EUR erreichte der Titel am 07.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.08.2020 Kursverluste bis auf 67,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 110,12 EUR an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,20 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40: Das müssen Sie über die kommende DAX-Reform wissen

Deutsche Handelswerte von zooplus-Offerte mitbeflügelt

Rocket Internet-Chef Oliver Samwer - eine Kurzbiografie

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images