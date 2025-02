Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Aufwind

Kurs der Zalando

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 37,28 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 37,28 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,48 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 409.213 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 6,99 Prozent niedriger. Am 11.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,43 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 50,56 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,91 EUR.

Zalando ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,27 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Zalando am 06.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 26.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Zalando stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün