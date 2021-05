Zalando-Aktie aktuell: Zalando mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Zalando 85,84 EUR

Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 86,04 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,00 EUR nach. Bei 87,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 141.739 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,25 EUR an. Am 22.05.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,34 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 106,75 EUR. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images