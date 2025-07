Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 27,80 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 27,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 28,40 EUR. Bei 28,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 220.022 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,17 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,90 EUR am 06.08.2024. Mit Abgaben von 24,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 38,08 EUR.

Am 06.05.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,42 Mrd. EUR – ein Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,28 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

